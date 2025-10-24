Dove vedere Milan-Pisa in diretta TV, streaming e web

Dove vedere Milan-Pisa in diretta TV, streaming e webMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10News
di Francesco Finulli

Conquistato il primo posto dopo la scorsa giornata di campionato, il Milan vuole mantenere ora la vetta della classifica e per farlo dovrà battere domani sera il Pisa a San Siro nell'anticipo dell'ottavo turno di Serie A. Max Allegri dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan e anche di Loftus-Cheek, mentre è recuperato Nkunku che partirà comunque inizialmente dalla panchina.

DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI