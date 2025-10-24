Max Allegri ha esordito in A da giocatore in un Pisa-Milan nel 1989
In vista di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di campionato, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sui due allenatori Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino: "Tra Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino terzo incontro ufficiale: nei 2 precedenti si registra un doppio pareggio nella Serie A 2023/24, nelle sfide tra Juventus e Genoa.
Massimiliano Allegri ex di giornata: l’allenatore del Milan ha vestito la maglia del Pisa 5 volte nella stagione 1988/89 tra Serie A e Coppa Italia, debuttando in Serie A proprio in un Pisa-Milan 0-2 dell’11 giugno 1989, subentrando all’88’ al posto di Martini.
Alberto Gilardino ex di giornata: l’allenatore del Pisa ha vestito la maglia rossonera dal 2005/06 al 2007/08, segnando 44 reti in 132 partite ufficiali e vincendo 1 Champions League (2006/07), 1 Mondiale per Club (2007) ed 1 Supercoppa Uefa (2007)".
