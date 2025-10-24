Milan-Como in Australia, Chivu: "Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie"

vedi letture

Continua a tenere banco la questione che riguarda la possibile trasferta a Perth, in Australia, per giocare Milan-Como (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti). Alla vigilia di Napoli-Inter anche Christian Chivu è andato sull’argomento. Queste le sue parole:

"Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie. Poi non sta a me giudicare perché non mi capita in questo caso. Io sono andato a Bengasi e siamo professionisti. Sta poi ad un allenatore e ad una società a gestire risorse ed energie. Magari impareremo a fare e a dare maggiore riposo".