Cagliari, Giulini a Sky: "Ogni partita uno scoglio, a maggior ragione oggi"

vedi letture

Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport 24 nel pre-gara contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

Puntate sui giovani italiani: scelte azzeccate. Quanto è soddisfatto?

"La vittoria di Torino ci ha dato il boost di fine anno che volevamo tutto. Abbiamo tanti giovani, tanti italiani: siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Lo abbiamo cercato con questa decisione di promuovere Pisacane. A oggi siamo in media salvezza ma ogni partita è uno scoglio, a maggior ragione oggi conoscendo Allegri"

Sul lavoro del nuovo stadio...

"Abbiamo depositato il piano economico-finanziario, un lavoro mostruoso in questi anni come solo in Italia si è obbligati a fare. Speriamo che adesso la nostra parte sia quasi chiusi e che il Comune ci dia la possibilità di partire nel giro di pochi mesi"

Come si muoverà il Cagliari sul mercato?

"È più una domanda per il direttore Angelozzi. Oggi ci tenevo a venire per fare gli auguri a tutti voi e a tutti i tifosi. Essendosi fatto male Deiola oggi e ne avrà per un mese: siamo un po' corti a centrocampo e sicuramente il direttore sta lavorando per inserire un nome a centrocampo"