Tare: "Fullkrug porta fisicità, presenza ma anche tanto entusiasmo"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita della trasferta contro il Cagliari. Un estratto delle sue dichiarazioni nel giorno in cui c'è la prima convocazione per Niclas Fullkrug e in cui viene aperto ufficialmente il mercato invernale di gennaio.

Ci racconta l'idea Fullkrug?

"Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi"