CAG-MIL (0-1): il Milan inizia a giocare e segna subito Rafa!

Il Milan inizia a giocare con un altro piglio il secondo tempo e in cinque minuti trova il vantaggio! Segna proprio Rafael Leao, quello che aveva patito maggiormente il primo tempo: bella azione rossonera sull'asse Saelemaekers-Fofana. Il francese imbuca per Rabiot che di prima intenzione la mette bassa in mezzo: pallone per Leao che sul secondo palo controlla e poi scarica una gran botta sotto la traversa che porta i rossoneri in vantaggio. La formazione di Allegri era rientrata dallo spogliatoio con tutt'altra energia e aveva già creato due palle gol pericolose.

Al minuto 50, Cagliari-Milan 0-1.