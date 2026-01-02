Strasser esulta (come 15 anni fa): "Noi guidiamo, loro seguono. Un altro 0-1 a Cagliari: forza Milan!"
Uno 0-1 come 15 anni fa, sempre a Cagliari, sempre con Massimiliano Allegri in panchina, sempre alla 18esima giornata, sempre alla prima del nuovo anno solare: oggi Rafael Leao, nel 2011 Rodney Strasser. L'ex centrocampista rossonero ha commentato il post della Serie A subito dopo la vittoria del Milan: "Avanti mai indietro...noi guidiamo loro seguono..forza Milan.Un altro 0-1 a Cagliari".
