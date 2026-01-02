De Winter: "All'intervallo il mister ci ha svegliato un po'. Con questa maglia si sogna sempre"

vedi letture

Koni De Winter, oggi autore di un’ottima prestazione, è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari-Milan. Le sue parole:

Sul Cagliari:

“Venivano da una vittoria, erano in fiducia, hanno iniziato molto bene”.

Giocare da centrale in una difesa a tre… Preferisci giocare da braccetto?

“Sono assolutamente un centrale, con il ritmo e la fiducia si cresce e si va avanti”.

Cos’è successo all’intervallo nello spogliatoio?

“Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano. È andata bene”.

Sognate lo scudetto?

“Con questa maglia si sogna sempre. Ma andiamo avanti partita dopo partita, il Milan spinge su questo. Continuiamo così e vediamo cosa succede alla fine”.