De Winter: "All'intervallo il mister ci ha svegliato un po'. Con questa maglia si sogna sempre"
Koni De Winter, oggi autore di un’ottima prestazione, è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari-Milan. Le sue parole:
Sul Cagliari:
“Venivano da una vittoria, erano in fiducia, hanno iniziato molto bene”.
Giocare da centrale in una difesa a tre… Preferisci giocare da braccetto?
“Sono assolutamente un centrale, con il ritmo e la fiducia si cresce e si va avanti”.
Cos’è successo all’intervallo nello spogliatoio?
“Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano. È andata bene”.
Sognate lo scudetto?
“Con questa maglia si sogna sempre. Ma andiamo avanti partita dopo partita, il Milan spinge su questo. Continuiamo così e vediamo cosa succede alla fine”.
