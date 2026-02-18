Milan-Como: la designazione arbitrale per il recupero della 24^ giornata

E' stato designato l'arbitro di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro: a dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca. In questa stagione il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato una volta i rossoneri: Milan-Genoa 1-1.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BINDONI

IV uomo: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 61

Milan 53*

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28*

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 21*

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

* Una partita in meno