Milan-Como: la designazione arbitrale per il recupero della 24^ giornata
MilanNews.it
E' stato designato l'arbitro di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 a San Siro: a dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca. In questa stagione il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato una volta i rossoneri: Milan-Genoa 1-1.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: MARIANI
Assistenti: TEGONI – BINDONI
IV uomo: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
* Una partita in meno
Il dottor Allegri e l'olio Mahanarayana Thailam. Le "veline" più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it
