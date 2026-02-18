Oggi torna in campo il Milan: la probabile formazione rossonera
Per la gara di oggi contro il Como Massimiliano Allegri farà qualche cambio rispetto a venerdì, complice anche l'assenza per squalifica di Adrien Rabiot. Tra i pali, neanche a dirlo, il capitano Mike Maignan, che guiderà dalle retrovie il tridente di difesa composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, in vantaggio su Gabbia per una maglia da titolare. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Athekame, Jashari, Modric, Ricci e Bartesaghi a supporto di Loftus-Cheek, ancora una volta confermato, e Leao, che tornerebbe titolare per la prima volta dalla trasferta di Roma. Il portoghese si gioca la titolarità con Nkunku, mentre Jashari dovrebbe vincere il ballottaggio con Fofana a centrocampo, come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
24 Athekame, 30 Jashari, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60%-40%), Fofana-Jashari (40%-60%), Leao-Nkunku (60%-40%)
Indisponibili: Gimenez
Diffidati: Athekame, Fofana
Squalificati: Rabiot
