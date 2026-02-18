Serie A, la classifica aggiornata: Milan con l'asterisco

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:10News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati della 25esima giornata in attesa del recupero di questa sera tra Milan e Como, valido invece per la 24esima giornata: 

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno