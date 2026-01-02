Pisacane a Sky: "Bisogna essere onesti, non era rigore la mano di Ricci"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la sconfitta contro il Milan.

Troppo Milan nella ripresa?

"Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ma è difficile tenere i ritmi del primo tempo per 90 minuti. L'amarezza è non aver fatto gol nella prima frazione: alla lunga contro questi squadre se non la sblocchi, poi la paghi. Andando sotto, cambiando il piano gara, le distanze si sono allungate e il Milan in transizione ci poteva fare male"

Tentativo di rovesciata di Kilicsoy che impatta il braccio di Ricci...

"Anche la settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare giudicare l'operato dell'arbitro. Devo essere onesto, questo non è rigore. Se avesse preso il braccio sinistro posso pensare che abbia fatto volume. Dobbiamo fare anche in modo di aiutarli: alla minima cosa si mette l'accento su quello che è un disastro domenicale. A me piace pensare alla buona fede: mi fido di loro e li dobbiamo aiutare, non è che dobbiamo fare la polemica"

Cosa ha imparato stasera il Cagliari? Passo indietro?

"Se analizziamo il seocndo tempo sì. Ma nella prima frazione ne abbiamo fatti due in avanti: fare un primo tempo come abbiamo fatto stasera non è facile. Accetto l'analisi che ha fatto lei ma non condivido sul passo indietro nell'economia generale della gara"

I giocatori sono scivolati tanto...

"L'unica cosa che ti posso dire è che le scarpe dei miei calciatori erano adatte a questo manto. Più passava il tempo e più c'era questa umidità: ci ho giocato in questo stadio e lo conosco benissimo, anche se metti i chiodi a volte rischi di scivolare. Spiace perché siamo scivolati anche in occasione del gol"