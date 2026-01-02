Allegri a MTV: "Vincere qui è sempre molto difficile. Siamo felici ma non dobbiamo esaltarci"

vedi letture

Nel post partita di Cagliari-Milan, sfida vinta dalla formazione rossonera di misura grazie alla rete ad inizio ripresa di Rafael Leao, mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi.

È la partita che si aspettava dai suoi ragazzi?

"Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà. La serata non presagiva grandi cose. Invece la squadra ha giocato un buon secondo tempo ma dovevamo chiudere la partita, con lucidità".

Sul dato dei clean sheets, 9, e sulla prstazione di Bartesaghi

"Ha fatto una buona partita, così come De Winter e tutti gli altri, Estupinan, Fofana. Lo spirito bisogna mantenerlo, equilirbio, e bisogna continuare a lavorare per migliorare".

Dove la mette questa partia

"Era una partita importante come quella di Udine, perché non scordiamoci che da qui a febbraio avevamo 6 trasferte, con oggi ne mancano 5. Vincere qui è sempre difficile, ma la squadra l'ha fatto molto bene".

Sul momento dei suoi ragazzi e l'esordio di Fullkrug

"I ragazzi stanno facendo molto bene, sono contento. BIsogna continuare così. Intanto continuiamo a recuperare giocatori, anche perché ci sono alcuni giocatori che sono mai stati al 100%. Bisogna lavorare con equilibrio, essere felici per questi risultati ma non esaltarci per poco e continuare a lavorare. Fullkrug mi è piaciuto, è entrato con voglia e spirito".