De Winter a Sky: "Con continuità e fiducia esce il vero De Winter"
Il Milan vince a Cagliari 0-1, grazie al gol di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Koni De Winter, oggi impegnato da titolare al centro della difesa per via dell'emergenza rossonera e poi spostato solo nel finale sulla corsia laterale, è stato intervistato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.
Il tuo miglior momento in questa fase di carriera?
"Con continuità e fiducia esce il vero De Winter. Cerco di dare il meglio come sempre e poi con squadra e staff provo a entrare bene nella squadra"
Cosa ti ha complicato di più?
"Penso con la continuità e con i minuti, con la fiducia si cresce: anche la squadra e i giocatori. Con le partite si va in avanti e si migliora. Questo stiamo e sto facendo"
Come ti spieghi la differenza di inizio di primo e secondo tempo?
"Loro hanno iniziato molto bene, quindi complimenti a loro. Poi durante la partita abbiamo preso fiducia e ritmo, prendendo la partita in mano"
Milan solido: in difesa è la crescita più importante della squadra?
"Il mister punta tanto su questo e noi ci lavoriamo ogni giorno per essere organizzati e difendere come gruppo. Miglioriamo sempre e penso che si vede"
