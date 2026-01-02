De Winter a MTV: "Giocare al Milan non è come giocare nelle altre squadre. Siamo contenti per averla portata a casa"

vedi letture

Nel post partita di Cagliari-Milan, sfida vinta dalla formazione rossonera di misura grazie alla rete ad inizio ripresa di Rafael Leao, Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la gara.

Averla portata a casa è positivo

“Siamo contenti. È molto difficile giocare qua, però penso che abbiamo preso in mano la partita e l’abbiamo portata a casa”.

A che punto ti senti di questo tuo momento al Milan?

“Mi sento bene. Giocare per il Milan non è come giocare nelle altre squadre. Spero di continuare così”.

Quanto siete soddisfatti della vostra prova difensiva?

“Siamo contenti, è bello non prendere gol. Difendiamo come squadra”.

Sulla prestazione di Bartesaghi

“L’avevo detto ad inizio dell’anno, sono rimasto sorpreso da lui. Per me è molto forte con un futuro roseo davanti”.