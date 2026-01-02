De Winter a MTV: "Giocare al Milan non è come giocare nelle altre squadre. Siamo contenti per averla portata a casa"
Nel post partita di Cagliari-Milan, sfida vinta dalla formazione rossonera di misura grazie alla rete ad inizio ripresa di Rafael Leao, Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la gara.
Averla portata a casa è positivo
“Siamo contenti. È molto difficile giocare qua, però penso che abbiamo preso in mano la partita e l’abbiamo portata a casa”.
A che punto ti senti di questo tuo momento al Milan?
“Mi sento bene. Giocare per il Milan non è come giocare nelle altre squadre. Spero di continuare così”.
Quanto siete soddisfatti della vostra prova difensiva?
“Siamo contenti, è bello non prendere gol. Difendiamo come squadra”.
Sulla prestazione di Bartesaghi
“L’avevo detto ad inizio dell’anno, sono rimasto sorpreso da lui. Per me è molto forte con un futuro roseo davanti”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan