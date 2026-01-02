Costacurta: “Milan ancora non è una squadra vincente. Bartesaghi molto duttile”

Durante il pre partita di Cagliari Milan ha parlato dallo studio di Sky Sport Billy Costacurta, ex difensore rossonero che ha commentato così la forma dei rossoneri e del campionato che la squadra di Allegri sta conducendo. Queste le sue parole:

"Io credo che ci siano delle debolezze che non si sono sisistemate. È una suadra in grande crescita, numeri che sorprendono. Penso sia una squadra ancora lontana dall'essere un squadra vincente ma il fatto che sia li davanti mi fa pensare che l'allenatore si è inserito nelle debolezze in maniera pazzesca"

Su Bartesaghi braccetto: "Bartesaghi può farlo, ha la struttura per farlo, è un ragazzo che potrebbe anche sostituire l'assenza del centrale e mettere il malloppo o da un'altra parte. È molto duttile per fare sia l'Estupinian che il Pavlovic"

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.