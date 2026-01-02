Bartesaghi a Sky: "Penso a parlare sul campo. Leao è speciale, lo è sempre stato"

Il Milan vince a Cagliari 0-1, grazie al gol di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Davide Bartesaghi, oggi impegnato come braccetto per via dell'emergenza rossonera e poi spostato solo nel finale sulla corsia laterale, è stato intervistato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Un giudizio sulla partita...

"Io penso a parlare sul campo, ho la fiducia della squadra e dello staff: cerco sempre di rispondere al 100%"

Cosa ti ha dato Allegri?

"Come ho detto prima ho la fiducia di squadra e mister: non devo fare altro che ringraziarli e continuare a fare così con la testa libera"

Leao è un giocatore speciale?

"Certo è un giocatore speciale e lo è sempre stato. Mi dice sempre che gli devo fare assist ma dico tempo al tempo, arriverà..."