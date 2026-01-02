Allegri a DAZN: "Nel primo tempo un po' leggeri, meglio nella ripresa. Ma dopo l'1-0..."

Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari-Milan 0-1. Queste tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero:

8 dei 28 gol del Milan arrivano nei primi 15 minuti del secondo tempo…

“Ho solamente detto che bisognava fare un pochino meglio del primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo subito tre tiri in porta su palle in uscita perse. Eravamo un po’ leggeri, sul fallo laterale eravamo tutti fermi e ci sono entrati in area facilmente. Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio, ma bisognava fare meglio dopo l’1-0 con più lucidità”.

Nel secondo tempo avete attaccato in modo diverso:

“Che nel primo tempo attaccavamo poche volte la profondità. L’abbiamo fatto due volte, una volta con Leao quando c’è stato il rigore ma era fuorigioco. Nel secondo tempo siamo entrati meglio e abbiamo attaccato meglio la profondità. Poi Fofana ha fatto una bella giocata, credo sia stato il primo controllo della partita dopo 50 minuti, dove ha controllato una palla in avanti tra le linee. Invece nel primo tempo andavamo tra le linee e poi tornavamo indietro. Invece quando andiamo tra le linee bisogna andare in avanti e Fofana è stato molto bravo”.

Su Fullkrug:

“Diciamo che Fullkrug è entrato molto bene, ma non avevo dubbi perché è arrivato al Milan con tanto entusiasmo e tanta voglia, stasera sui colpi di testa e sul proteggere la palla è stato molto utile. Non si scopre ora, è molto bravo. È arrivato da poco ma si è inserito molto bene”.

Bartesaghi ha detto che loro sognano… Basta Fullkrug per lo scudetto o c’è bisogno di altro?

“Stiamo lavorando bene, ho un gruppo di giocatori bravi tecnicamente con qualità fisiche straordinarie. Bisogna migliorare in situazioni di campo e di partita. Intanto nelle ultime due partite non abbiamo subito gol e siamo stati molto più ordinati. Questa direi è una crescita a livello mentale di maturità della squadra, ma bisogna ancora crescere molto. Per lo scudetto inutile parlare, bisogna fare dei punti, bisogna cercare di arrivare nelle prime quattro e soprattutto bisogna arrivare a marzo nelle migliori condizioni”.

Alla fine si è arrabbiato molto…

“Lì c’è stato Fullkrug che doveva giocare una palla larga e invece ha giocato palla dentro. Bisognava allargare così l’azione finiva nella parte opposta (ride, ndr). Mi sono arrabbiato per quello, perché quando mancano 10 secondi non puoi prendere un calcio d’angolo perché poi viene una mischia in area”.