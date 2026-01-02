Leao ritorna, segna e regala i 3 punti al Milan: il dato sulle sue ultime sette stagioni rossonere

Il Milan vince un partita dura e tosta a Cagliari, aprendo il 2026 con tre punti molto pesanti che permettono ai rossoneri di godersi una notte in vetta da soli, in attesa di Inter e Napoli. A decidere la sfida è stato Rafael Leao con un gol in apertura di secondo tempo e al suo ritorno in campo dopo circa un mese fermo per infortunio. Con questa rete diventa uno dei tre giocatori che ha segnato tre gol in ognuna delle ultime sette stagioni, insieme a Lautaro e Orsolini.

La statistica di Opta Paolo su Rafael Leao: "Dal suo arrivo al Milan (2019/20), Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez e Riccardo Orsolini. Habitué".