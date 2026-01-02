Marelli: "Il tocco di Ricci non è punibile. Corretta la decisione di Abisso"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, commenta così l’unico episodio dubbio di Cagliari-Milan, interpretato bene da Abisso ed il VAR. Le sue parole:

“Settantacinquesimo minuto. Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario. Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro”.