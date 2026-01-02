Leao: "Nell’intervallo il mister ha detto che quando attacchiamo dobbiamo spaccare la partita"
Rafa Leao, MVP e decisivo col suo gol, ha parlato a DAZN al termine di Cagliari-Milan 0-1. Le sue parole:
“La cosa più importante è stata la vittoria, abbiamo fatto un lavoro incredibile contro una squadra che gioca bene in campo. Davide (Bartesaghi, ndr) ha giocato in un’altra posizione, ma è entrato con la giusta mentalità e ha fatto una grande partita. La squadra è sulla strada giusta”.
Ancora una volta in gol al primo tiro in porta:
“La partita è nei dettagli. Nell’intervallo il mister ha detto che quando attacchiamo dobbiamo spaccare la partita. Siamo entrati con altra mentalità e siamo stati più offensivi”.
Allegri nel primo tempo voleva che tirassi di più:
“Stavo aspettando la posizione giusta. Sono contento soprattutto per la squadra e per i tre punti”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan