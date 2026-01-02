Leao: "Nell’intervallo il mister ha detto che quando attacchiamo dobbiamo spaccare la partita"

Rafa Leao, MVP e decisivo col suo gol, ha parlato a DAZN al termine di Cagliari-Milan 0-1. Le sue parole:

“La cosa più importante è stata la vittoria, abbiamo fatto un lavoro incredibile contro una squadra che gioca bene in campo. Davide (Bartesaghi, ndr) ha giocato in un’altra posizione, ma è entrato con la giusta mentalità e ha fatto una grande partita. La squadra è sulla strada giusta”.

Ancora una volta in gol al primo tiro in porta:

“La partita è nei dettagli. Nell’intervallo il mister ha detto che quando attacchiamo dobbiamo spaccare la partita. Siamo entrati con altra mentalità e siamo stati più offensivi”.

Allegri nel primo tempo voleva che tirassi di più:

“Stavo aspettando la posizione giusta. Sono contento soprattutto per la squadra e per i tre punti”.