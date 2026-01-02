Serie A, la classifica aggiornata: Leao da tre punti, Milan primo
Il Milan inizia bene il 2026 con tre punti belli pesanti. La firma è quella di Rafa Leao, che ha deciso la sfida con un sinistro potente ad inizio secondo tempo. Partita di controllo dei rossoneri che non corrono mai nessun pericolo particolare. Ha ragione Allegri: se si vince è bello giocare di venerdì. Di seguito la classifica aggiornata con il Milan momentaneamente primo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 38
Inter 36*
Napoli 34*
Roma 33
Juventus 32
Como 27*
Bologna 26*
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18**
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12*
Pisa 11
Fiorentina 9
*una partita in meno
** una partita in più
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Allegri a Sky: "Leao a sinistra ogni tanto si addormenta, invece da centravanti no. Scudetto? Troppo presto"
Franco OrdineMercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Carlo PellegattiCi ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
Antonio VitielloSubito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
