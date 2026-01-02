Serie A, la classifica aggiornata: Leao da tre punti, Milan primo

Il Milan inizia bene il 2026 con tre punti belli pesanti. La firma è quella di Rafa Leao, che ha deciso la sfida con un sinistro potente ad inizio secondo tempo. Partita di controllo dei rossoneri che non corrono mai nessun pericolo particolare. Ha ragione Allegri: se si vince è bello giocare di venerdì. Di seguito la classifica aggiornata con il Milan momentaneamente primo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 38

Inter 36*

Napoli 34*

Roma 33

Juventus 32

Como 27*

Bologna 26*

Lazio 24

Sassuolo 22

Atalanta 22

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Cagliari 18**

Parma 17*

Lecce 16*

Genoa 14

Verona 12*

Pisa 11

Fiorentina 9

*una partita in meno

** una partita in più