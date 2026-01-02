Serie A, la classifica aggiornata: Leao da tre punti, Milan primo

Ieri alle 22:45News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan inizia bene il 2026 con tre punti belli pesanti. La firma è quella di Rafa Leao, che ha deciso la sfida con un sinistro potente ad inizio secondo tempo. Partita di controllo dei rossoneri che non corrono mai nessun pericolo particolare. Ha ragione Allegri: se si vince è bello giocare di venerdì. Di seguito la classifica aggiornata con il Milan momentaneamente primo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 38
Inter 36*
Napoli 34*
Roma 33
Juventus 32
Como 27*
Bologna 26*
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18**
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12*
Pisa 11
Fiorentina 9

*una partita in meno
** una partita in più