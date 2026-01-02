Il Milan ottiene il nono clean sheet del campionato, il secondo consecutivo

Il Milan espugna Cagliari e lo fa con una vittoria sporca, vincendo con il proverbiale corto muso allegriano grazie alla rete del rientrante Rafael Leao a inizio ripresa. Nel secondo tempo i rossoneri sono entrati con un'altra marcia rispetto al buon Cagliari della prima frazione di gioco e, trovato il vantaggio, hanno legittimato il successo con una vittoria matura e di sacrificio, con tanta emergenza.

In questa prima vittoria del 2026 il Milan trova anche il nono clean sheet del suo campionato: praticamente la metà delle partite giocate sono finite senza subire reti per i rossoneri, un cambio totale rispetto al rendimento della passata stagione. Si tratta anche del secondo clean sheet consecutivo dopo quello maturato nell'ultima gara dell'anno contro il Sassuolo.