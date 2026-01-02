Leao a Sky: "Partita da squadra: devo cominciare a sentire il gol. Niclas entrato molto bene"

Il Milan vince a Cagliari 0-1, grazie al gol di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Il giocatore portoghese, premiato come MVP della gara dell'Unipol Domus Arena, è stato intervistato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Come giudichi questa vittoria?

"Partita da squadra, l'abbiamo preparata molto bene e il mister l'ha preparata bene. Era una partita di tecnica e l'abbiamo fatta da qusdra. Con la mentalità giusta si può fare tutto. Complimenti alla squadra. Se siamo tutti concentrati sulle cose che dobbiamo fare, è più facile. Anche Niclas è entrato molto bene"

Qual è il tuo obiettivo?

"Abbiamo un obiettivo ma è ancora lunga: il mio obiettivo è lo stesso del gruppo e ogni partita in cui entriamo lo facciamo per vincere"

Perché ci tieni a Bartesaghi?

"Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui"

Prima parte di stagione non semplice per te...

"Anche in questa partita entro con la mentalità di fare 1-2 gol: il mister mi sta mettendo più vicino alla porta e devo cominciare a sentire il gol. Poi devo ringraziare la sqiuadra"