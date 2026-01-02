Bartesaghi: "Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”

vedi letture

Davide Bartesaghi, oggi schierato da braccetto di sinistra, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni:

Hai giocato in un ruolo non tuo…

“Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”.

Tu che sei giovane sogni qualcosa di grosso?

“Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”.