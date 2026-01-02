Milan, Youssouf Fofana torna titolare dopo oltre un mese
Nella formazione ufficiale del Milan per la gara di questa sera contro il Cagliari è presente anche Youssouf Fofana che torna titolare dopo oltre un mese: l'ultima volta che il centrocampista francese è sceso in campo dal primo minuto risale infatti al 29 novembre 2025 contro la Lazio a San Siro.
Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan di Serie A. Pavlovic e Pulisic sono in panchina, Leao parte dall'inizio. Prima convocazione per Fullkrug.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan