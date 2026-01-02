Allegri firma con dedica nel museo del Cagliari: “Grazie di tutto”

Durante il riscaldamento pre-gara, Massimiliano Allegri ha firmato la sua foto installata nel percorso museale dell'Unipol Domus, presente nella sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club: "Con affetto e grazie di tutto", la sua dedica. Un momento sicuramente emozionante e toccante soprattuto per il Mister Allegri che ha inevitabilmente percorso i suoi anni nella società rossoblu, sia come giocatore (1993-1995) sia come allenatore (2008-2010).

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.