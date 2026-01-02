CAG-MIL (0-1): esordio per Fullkrug! Entra anche Ricci

Al 69° minuto arrivano i primi due cambi per Massimiliano Allegri. È il momento dell'esordio con la maglia del Milan e in Serie A per il nuovo centravanti tedesco Niclas Fullkrug. Insieme all'ex West Ham fa il suo ingresso sul terreno di gioco anche Samuele Ricci. A lasciare il posto al 9 e al 4 sono Rafael Leao e Youssouf Fofana.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan di Serie A. Pavlovic e Pulisic sono in panchina, Leao parte dall'inizio. Prima convocazione per Fullkrug.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.