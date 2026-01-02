CAG-MIL (0-0): intervallo. Brutto primo tempo del Milan

Cagliari-Milan, 0-0: intervallo. È terminato il primo tempo della sfida della Unipol Domus Arena, senza reti. Partita molto noiosa con il Milan che ha fatto un brutto primo tempo. I rossoneri sono partiti imballatissimi con il Cagliari che in due minuti e mezzo aveva già tirato per tre volte, andando vicino al gol in due occasioni. Nel corso della frazione la squadra di Massimiliano Allegri prende campo ma difficilmente trova spazi e buchi per fare male alla formazione di Pisacane che risulta molto attento.

I rossoneri, dopo aver sofferto la pressione sarda dei primi minuti, hanno cercato di guadagnare campo ma con una manovra troppo lenta e compassata. Tanti gli errori tecnici in fase di impostazione che hanno comportato spesso diverse ripartenze pericolose. L'emblema dei primi 45 minuti è la condizione di Rafael Leao che a occhio si vede come non sia per niente in palla dal punto di vista fisico e sta apportando pochissimo al gioco della squadra. Zero tiri in porta per il Milan, vagamente pericoloso solo con un paio di palle inattive.