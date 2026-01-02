Ravezzani sicuro: “Milan messo male, non si può pretendere vinca stasera”

vedi letture

Nel suo profilo X, il direttore di Telelombardia ha commentato le formazioni ufficiali di Cagliari e Milan, sottolineando le molte assenze che ha la squadra di Allegri. Dopo il forfait di Nkunku, partiranno anche dalla panchina come detto Gabbia, Pulisic e anche Pavlovic che non ha recuperato al meglio dall'attacco influenzale. Il suo parere dunque è quello di una partita in cui il Milan farà molta difficoltà tanto da non potergli "chiedergli una vittoria".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.