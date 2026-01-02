Tare a DAZN: "Fullkrug ha 30-40 minuti nelle gambe. Difensore? Siamo vigili"

Igli Tare è stato intervistato da DAZN prima di Cagliari-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del DS rossonero.

Nkunku può andare al Fenerbahce?

“Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.

Su Fullkrug:

“È un giocatore che porta tanta esperienza e tanta fisicità dentro l’area. Ha quelle caratteristiche, ci ha sorpreso un po’ tutti, in questa settimana ha fatto vedere tanto entusiasmo ma soprattutto anche una presenza fisica abbastanza buona. In questo momento ha sui 30-40 minuti, oggi potrebbe arrivare il suo debutto col Milan. Abbiamo pensato di portarlo un po’ in anticipo in accordo col West Ham per avere la possibilità di inserirlo con la squadra e fare oggi il primo colpo nel mercato di gennaio”.

C’è bisogno anche di un difensore?

“Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.

Scommessa o giocatore con esperienza?

“Basta che sia un buon giocatore”.