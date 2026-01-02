Licari: "Fullkrug potrebbe diventare fondamentale per il Milan"

L'obiettivo numero uno del Milan in questo mercato di riparazione invernale era quello di comprare un attaccante: così è stato, ora NIclas Fullkrug è anche ufficialmente un nuovo centravanti rossonero. Fabio Licari, giornalista, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la situazione offensiva milanista: "Appena ha sentito puzza di bruciato (Füllkrug in tribuna a San Siro), Nkunku si è messo a segnare, doppietta al Verona e vittoria. Ma ad Allegri non può bastare, il Milan ha bisogno di un centravanti vero".

Continua con il suo pensiero Fabio Licari: "L’idea di Max era giusta, togliere Leao dalla fascia e spostarlo al centro, però Rafa nonostante i 5 gol al suo attivo ha già saltato sei partite di campionato per problemi muscolari. Così Füllkrug potrebbe diventare un giocatore fondamentale per il Milan e magari anche il colpo migliore del mercato che inizia oggi, questo però solo dopo aver verificato attentamente le sue condizioni, visto che anche lui è stato fermo a lungo per infortuni muscolari".