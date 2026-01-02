Fofana a MTV: "Stasera dovremo essere bravi su tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:27News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Cagliari-Milan Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la delicata ed importanti sfida dell'Unipol Domus Arena contro i sardi di Fabio Pisacane. 

Come stai, torni titolare a più di un mese dall'ultima volta
"Mi sento bene. Ho lavorato tanto con lo staff del mister. Hanno fatto tutto per farmi recuperare. Sto bene". 

Quanto è importante iniziare bene l'anno
"Sempre bene e meglio per una squadra vincere la prima paritta dell'anno. Non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora tante partite. Oggi è solo la prima, e spero che cominciamo bene l'anno così da proseguire ancora meglio". 

Dove dovremo essere bravi oggi per portare a casa la vittoria?
"Su tutto". 