Fofana a MTV: "Stasera dovremo essere bravi su tutto. Speriamo di cominciare bene l'anno"

Nel pre partita di Cagliari-Milan Youssouf Fofana è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la delicata ed importanti sfida dell'Unipol Domus Arena contro i sardi di Fabio Pisacane.

Come stai, torni titolare a più di un mese dall'ultima volta

"Mi sento bene. Ho lavorato tanto con lo staff del mister. Hanno fatto tutto per farmi recuperare. Sto bene".

Quanto è importante iniziare bene l'anno

"Sempre bene e meglio per una squadra vincere la prima paritta dell'anno. Non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora tante partite. Oggi è solo la prima, e spero che cominciamo bene l'anno così da proseguire ancora meglio".

Dove dovremo essere bravi oggi per portare a casa la vittoria?

"Su tutto".