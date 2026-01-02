Che linea per il difensore? Tare risponde: "Se ci sarà un'opportunità, saremo presenti"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita della trasferta contro il Cagliari. Un estratto delle sue dichiarazioni nel giorno in cui c'è la prima convocazione per Niclas Fullkrug e in cui viene aperto ufficialmente il mercato invernale di gennaio.

Che linea avete per il difensore?

"Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti"