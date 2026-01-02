Baiocchini: “Il Milan farà un difensore centrale. Per Gatti non ci sono le condizioni”

vedi letture

Durante il pre partita di Cagliari Milan, dagli studi di Sky Sport ha parlato Manuele Baiocchini che ha commentato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda il difensore centrale. Queste le sue parole:

"Il Milan ha provato a prendere Gatti ma non c'erano le condizioni per trattare con la Juve. C'è anche l'interesse per Disasi, in uscita dal Chelsea. Il Milan ha doversi profili che valuta ma non c'è ancora nessuna trattativa. C'è l'interesse su un difensore centrale perchè è stato l'affare sfumato nel mercato estivio dove alla fine ha preso Odogu ma è un giocatore per il futuro, quindi arriverà un difensore esperto"

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.