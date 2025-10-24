Marinozzi: "Se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dall'Inter"
Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di domani sera tra Milan e Pisa, alle 20.45 a San Siro. Questo un estratto delle sue parole sul momento dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:
Sulla lotta scudetto?
"Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”.
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
