Verso Milan-Pisa: Diavolo in gol nelle ultime otto gare casalinghe
In vista di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di campionato, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "7 i precedenti a San Siro tra le due squadre: 5 vittorie rossonere, 1 pareggio e 1 successo nerazzurro. L’ultimo Milan-Pisa risale al 23 gennaio 1991: vittoria rossonera 1-0 con rete decisiva di Massaro. Il Pisa non va in gol in casa rossonera da 446 minuti: ultima rete nerazzurra firmata da Criscimanni il 6 maggio 1984 in Milan-Pisa 2-1 in Serie A. L’unica vittoria del Pisa a San Siro contro il Milan è arrivata in Serie B nell’1-0 del 24 maggio 1981 (gol determinante di Chierico al 22’); allenatori Massimo Giacomini per i rossoneri, Lauro Toneatto per il Pisa.
Il Milan in casa ha vinto 7 delle ultime 8 partite ufficiali tra il 2024/25 e il 2025/26; unica sconfitta il 23 agosto scorso per mano della Cremonese, con il risultato di 1-2. Nelle ultime 8 gare casalinghe rossoneri sempre a segno con un totale di 16 reti; ultima partita senza gol Milan-Atalanta 0-1 lo scorso 20 aprile, in Serie A. Il Milan non era capolista in Serie A dopo 7 giornate di campionato dalla stagione 2023/24 con 18 punti, in coabitazione con l’Inter. In solitaria, invece, non succedeva dal 2020/21, con 17 punti. Il Milan è la squadra che effettua meno sostituzioni nella Serie A 2025/26: 27 su 35 disponibili dopo 7 giornate".
