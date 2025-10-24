Adani: "Il Milan senza coppe ha più probabilità di vincere lo scudetto rispetto al Napoli dell'anno scorso"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex calciatore Daniele Adani ha commentato la possibilità per il Milan di vincere lo scudetto rispondendo ad un follower che ha parlato di "impresa":
"Per me il Milan senza coppe, quest'anno, senza coppe, ha più probabilità di vincere rispetto al Napoli dell'anno scorso che non aveva le coppe, perché il Milan è forte. Il Napoli è stato inventato da Conte, ma il Milan è forte. Il Napoli ha anche perso Kvaratskhelia l'anno scorso. Il Milan non ha ancora visto Jashari, uno dei giocatori giovani più forti del panorama, pagato 40 milioni".
Pubblicità
News
Primato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner di Luca Serafini
Le più lette
3 Primato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
4 Tomori su Saelemaekers: "Dopo essere andato a Roma l’anno scorso è diventato un giocatore diverso. Ha più fiducia"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Quanti dubbi su Milan-Como a Perth. Manca ancora l'ok della FIFA, pressioni sulla Confederazione asiatica per non autorizzare la gara
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
Carlo PellegattiCome un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com