Boldi: "Il Milan degli novanta era certamente il più forte, ma va bene anche la squadra di adesso"

Oggi alle 13:50News
di Niccolò Crespi

Massimo Boldi, attore e storico tifoso milanista è stato intercettato così dai microfoni di Calciomercato.it. La domanda sulla situazione della squadra di mister Allegri, stasera di scena a San Siro non tarda ad arrivare. Era meglio il Milan degli anni novanta o questo più moderno?

"Devo ammettere che quel Milan era più forte, sì. Ma anche questo va bene, forza Milan sempre" La risposta di Boldi.

