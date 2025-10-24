Serginho: "Leao ha i mezzi per fare la differenza. Ora tocca a lui sfruttarli"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Serginho, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Milan-Pisa di questa sera: "Che partita sarà Milan-Pisa? Non facile perché il Pisa si chiuderà e trovare spazi non sarà semplice. Il Milan però ha la possibilità di mantenersi primo in classifica e magari di allungare rispetto alle dirette concorrenti. Ho fiducia nei rossoneri che con il rientro di Leao dall’infortunio sono in crescita. Il portoghese ha i mezzi per fare la differenza. Ora tocca a lui sfruttarli”.

A guidare il Milan in mezzo al campo ci sarà ovviamente ancora una volta Luka Modric: "In mezzo al campo ha portato più esperienza e più equilibrio e ha risolto un grosso problema che la squadra aveva. Un campione come lui fa la differenza nonostante l’età perché vuole sempre il pallone, dà sicurezza a chi ha intorno e si sacrifica per i compagni dando l’esempio. Brocchi ha detto che Modric avrebbe giocato anche nel nostro Milan? Ha ragione. Modric ha una grande qualità, tiene la palla tra i piedi come quelli della vecchia generazione e non la perde mai. Ha il passaggio filtrante e verticalizzazione come i grandi: è uno dei pochi rimasti in circolazione... Lui con Pirlo, Seedorf e Rui Costa sarebbe stato uno spettacolo”.

