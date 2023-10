Serginho sul Milan: "Inizio di stagione positivo. Farà una grande partita a Dortmund"

Intervistato da SportMediaset, l'ex rossonero Serginho ha commentato così il momento del Milan: "Il derby ha fatto male, è una partita che si sente ma l'inizio di stagione lo giudico positivamente. Sono fiducioso sul fatto che il Milan possa fare una grande partita col Borussia Dortmund, vedo la squadra molto preparata. Non è facile il lavoro di Pioli che si è trovato in mano un gruppo con tanti elementi nuovi: sta venendo fuori il gruppo. Per i nuovi non è facile capire l'importanza di questa maglia.

Pian piano sta prendendo forma bene. Il paragone col mio Milan? Erano altri tempi, e pure la Serie A era di un altro livello. Il paragone è complicato con una squadra che ha vinto quasi tutto".