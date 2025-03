Sheva: "Conceiçao sta cercando di salvare la stagione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Sergio Conceiçao: "Sta cercando di salvare la stagione, di dare una svolta. Ho fatto anche io il tecnico, lo so che un allenatore pensa solo al bene della squadra e della società e si sacrifica, che ha in testa da quando si sveglia a quando va a dormire solo il modo in cui migliorare la situazione del gruppo. Io credo nella professionalità di ogni allenatore: penso che Conceiçao stia cercando di salvare la stagione.

Se si può ancora salvare questa stagione? Non puoi mai lasciare andare una stagione, però ora devi avere le idee molto chiare su quello che vuoi fare nella prossima. Bisogna sempre cercare di fare il massimo: in campo, in ogni allenamento, in ogni minuto che deve essere dedicato al Milan. Chi salverei? Io non sono là e non sono responsabile. Guardo da fuori, come una persona che vuole bene al Milan: io ci tengo tanto che la squadra torni come prima perché è la nostra squadra. Non posso dare consigli, perché non ho nessun ruolo in società".