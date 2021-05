Sheva contro la Super League: "Una formula del genere non può funzionare, distrugge il calcio"

In merito alla Super League, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Io non capisco questa formula perchè si distrugge il calcio. Non esistono solo le grandi squadre, io con la Dinamo Kiev ho potuto giocare con grandi club come il Milan. Per me una formula del genere non può funzionare nel calcio".