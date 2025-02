Sheva e il derby di Milano: "Sapevo quanto era importante per i nostri tifosi e per il club. Non scendevo in campo per me, ma per tutti loro"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha raccontato il suo legame con il derby di Milano. L'ucraino è il giocatore che ha segnato più gol nelle stracittadine milanesi (14): "I miei segreti erano la motivazione e quanto tenevo al derby. Sapevo quanto era importante per i nostri tifosi e per il club. Non scendevo in campo per me, ma per tutti loro.

Quali derby ricordo con più affetto? La semifinale di Champions 2002- 03: 0-0 all’andata, 1-1 al ritorno, con il mio gol decisivo. Qual è invece il derby che vorrebbe rigiocare? Il primo, vinto in rimonta con un mio gol nell’ottobre del 1999. Lo vorrei rigiocare per riprovare le emozioni della prima volta, per stupirmi di fronte alla qualità dei calciatori in campo. Qual è stato l’avversario più duro nel derby? Javier Zanetti, l’eterno capitano. Sui tifosi nerazzurri dico che, anche se segnavo spesso, mi hanno sempre rispettato. Come io rispettavo loro".