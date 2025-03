Sheva su Ibra: "Si è preso una grande responsabilità e sta cercando di fare il meglio possibile"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic, uno dei volti del Milan dal punto di vista dirigenziale: "Si è preso una grande responsabilità e sta cercando di fare il meglio possibile. Ha giocato ad alto livello per il Milan e ci tiene tanto alla squadra".

In merito al momento del Diavolo, Sheva ha invece dichiarato: "Non lo vedo tanto bene. I risultati non aiutano, c’è un po’ di confusione, c’è tanta polemica. Lo dico da tifoso del Milan, da uno che vuole bene alla squadra, che vuole bene alla società e che vuole bene ai tifosi. Penso che si devono avere le idee più chiare, soprattutto per la prossima stagione. Come si può uscire da questa situazione? In momenti così difficili bisogna stare più uniti. Bisogna cercare di creare un momento positivo. Per esempio, vincere la prossima partita contro il Lecce potrebbe aiutare tanto.