Simic: "Ancelotti grande uomo e grande allenatore. Eravamo un bel gruppo"

Intervenuto in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, l'ex rossonero Dario Simic ha parlato così di Carlo Ancelotti e del gruppo che c'era al Milan: "Ancelotti è prima di tutto un grande uomo e un grande allenatore. Mi ha dato grande tranquillità, eravamo un bel gruppo in quel periodo. Eravamo un grande gruppo. A Milanello stavamo benissimo insieme, avevamo voglia di andarci e questo è stato uno dei nostri segreti. Eravamo proprio contenti. Il capitano Paolo Maldini era molto importante. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi campioni. Per me Maldini è unico, amava la squadra e per lui era importantissimo vincere. Lui amava il Milan, era il nostro simbolo".