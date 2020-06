Simic su Milan-Ajax del 2003: "Meno male che Tomasson non era in fuorigioco, se no lo ammazzavamo"

In diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, Dario Simic ha ricordato così la gara di Champions League del 2003 contro l'Ajax a San Siro: "E' stata una partita durissima. Per fortuna era scritto da qualche parte che avremmo vinto noi. Gol di Inzaghi o Tomasson? Meno male che Tomasson non era in fuorigioco, se no lo ammazzavamo (sorride, ndr)".