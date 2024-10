Simmelhack sugli anni al Milan: "E' tutto diverso rispetto alla Danimarca. Ci sono state cose belle, ma è stata anche dura"

Ai microfoni di Tipsbladet, l'ex attaccante della Primavera rossonera Alexander Simmelhack, ora al Silkeborg IF, ha parlato così della sua esperienza al Milan: "Lì funziona in modo completamente diverso laggiù. È una differenza enorme. Tutti i giocatori venivano caricati su un autobus e portati al centro di allenamento, indipendentemente da dove vivessero. Avevamo uno staff enorme di 12-13 uomini solo per la squadra Under 19 e il nostro allenatore Ignazio Abate ha giocato più di 200 partite come difensore del club. Ad esempio, prima di tutte le partite abbiamo alloggiato in un hotel. Non l’abbiamo mai fatto nell’Under 19 in Danimarca. E lo è stato anche per le partite casalinghe. È stato molto speciale. E poi ce ne sono tanti altri che tengono d'occhio il campionato Under 19 rispetto a quanto avvenga in Danimarca.

La pressione? Ho iniziato una partita con la squadra a marzo, dopo che avevamo giocato contro il Real Madrid in Youth League. Lì mi è stato permesso di partire titolare in campionato nel fine settimana, e lì ho fatto davvero bene con un gol e un assist. Nella partita successiva ero di nuovo in panchina e ho giocato solo dieci minuti. Potrebbe esserci qualche politica al riguardo nei grandi club. Lì ho pensato: 'Cosa devo fare?' Lì ho dovuto stringere i denti, perché non c'era molto che potessimo fare.

Mi ero preparato al fatto che sarebbe stato diverso, ma mi sorprendeva comunque quanto fosse effettivamente diverso. Devi davvero tenere la bocca chiusa se entri lì dentro. Probabilmente è più difficile che in Germania e Inghilterra perché c’è la barriera linguistica. E come giocatore straniero, devi adattarti e imparare la lingua il più rapidamente possibile. Ci sono state alcune cose belle, come giocare nella Youth League e prendere parte ad altre partite interessanti, e ho fatto nuove amicizie, ma è stata anche dura con la lingua e il modo in cui vivi da solo e devi gestire tutto da solo.

La città di Milano? È davvero una bella città. Ci sono molti buoni negozi e cose da vedere, bel tempo per gran parte dell'anno, anche se può fare freddo in inverno. È stato bello provare a vivere lì e imparare anch'io dalla lontananza. Sono felice di averlo fatto. Ci sono stati periodi in cui ho pensato: 'Adesso mi manca abbastanza la Danimarca'. Ma quando ci ripenso, sono felice di averlo fatto".