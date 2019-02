Siviglia, André Silva sulla stagione al Milan: "Non sentivo fiducia. Le cose potevano andare diversamente"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, André Silva, attaccante del Siviglia, ha commentato così la sua stagione al Milan: "La cosa più importante per un giocatore è la fiducia, e qui ne ho sentita tanta e da subito. Se in Italia mi mancava di sentire fiducia? Si. Anche se il passato è passato, le cose potevano andare diversamente. Il calcio non è uno sport individuale, puoi avere le tue aspettative ma non sei solo e altre persone ti devono far fare le cose o almeno provare a fartele fare".