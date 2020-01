Sordo: "Il Milan ha cambiato marcia con Pioli"

Gianluca Sordo, ex giocatore rossonero, ha parlato così a Radio Sportiva del momento del Milan: "Credo che il Milan abbia cambiato marcia con Pioli, mi piace sia come allenatore che come persona. Speriamo che la società torni ai livelli che merita. Il Milan sta facendo benino cercando di dare continuità. L'arrivo di Ibrahimovic, a livello di carisma e spogliatoio, ha influito. Per me Pioli è valido, aveva bisogno di tempo. Ibra? E' diverso rispetto al giocatore che avevamo conosciuto anni fa. Non è più giovane, bisogna mettere in conto anche l'età. Va considerato però anche il suo apporto a livello di spogliatoio. Suso e Piatek? Il Milan è un ambiente bello ma difficile, se le cose non vanno bene ed i tifosi ti prendono di mira non è facile. Dall'esterno sembra che non vedano l'ora di cambiare area, penso sia la scelta migliore per tutti".